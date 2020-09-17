維持利率不變 杜指升36點 儲局暗示三年不加息

美國聯儲局於總統大選前最後一次議息，聯邦基金利率的目標區間將維持0至0.35厘，即延續「零息」時代，以及不改變量化寬鬆規模。在聯儲局公佈議息結果之前，即使經濟數據未有驚喜，但美股仍反覆靠穩。杜指早段升95點，見28091點，突破28000點關口，並錄得相當於0.3%的升幅。



美國聯邦儲備局一如預期維持利率不變，並暗示2023年前也不會改變，即最少三年內不會加息。



儲局公開市場委員會議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘。會後聲明指，新冠肺炎疫情中短期都繼續影響美國經濟前景，預計利率會維持於現水平，直至達致充分就業，通脹升至百分之2目標，以至溫和高於目標一段時間，達致平均通脹目標。



此外，港股夜期輕微回軟，中段跌28點，見24687點，低水39點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報28032點，升36點；納斯達克指數收報11050點，跌139點。滙控（005）美國預託證券價格曾見31.73港元，較香港收市價跌0.02港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見531.66港元，較香港收市價跌2.84港元。



歐洲股市周三造好，礦業股領漲，汽車股則下跌。英國富時100指數收報6078.48點，升27點。德國DAX指數收報13255.37點，升37點。法國CAC指數收報5074.42點，微跌6點。



金價再漲。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1970.5美元，升4.3美元，升幅0.22%。



八月零售增0.6%低預期



經濟數據方面，美國公佈八月份零售銷售按月增加0.6%，市場預期為增加1%，即是低於預期。扣除汽車的零售銷售按月增長0.7%，亦低於市場預期的增長0.9%。



市場在議息前夕對聯邦基金利率維持不變已毫無懸念，集中將目光投放在聯儲局主席鮑威爾如何闡述其新貨幣政策框架。鮑威爾上月底在美國Jackson Hole舉行的全球央行年會上公佈，會就貨幣政策框架作修訂，局方同意改以「平均通脹」為目標，即較以往通脹達到2%的固定目標具彈性，意味容許通脹可短暫高於2%時仍保持不加息。新框架亦改變就業市場的政策描述，將評估「偏離充份就業水平有多少」改為「距離充份就業水平有多不足」，即盡可能扶持就業同時，亦不再憂慮強勁就業市場會導致過度通脹。



致同會計師事務所首席經濟學家斯旺克認為，鮑威爾選擇於議息前放話，旨在傳達要創造公平競爭環境，並允許薪金有更大上調空間，讓陷於水深火熱的勞動人口盡快就業，不會受溫和的通脹掣肘。



聯儲局對上一次修訂貨幣政策在2012年，前主席伯南克明確表示將通脹控制在2%，但事實上，自制定以來美國的平均通脹只有1.4%。美銀早前報告指出，要達到新指引的平均2%目標，代表市場要長期忍受高通脹，並推算在經濟低迷下，超低利率水平需維持42年不變才可達成，反映在利率及通脹之間取平衡，目前仍然困難。



市場對新政策框架也未見盼望，彭博統計顯示，不足四成受訪經濟學家希望在今次會上通過，其餘預計起碼要待2021年實施，甚至不了了之。Citadel證券美債交易主管柏斯指出，聯儲局加強前瞻性指引已獲市場歡迎，目前並不急於再出額外的政策。上次議息的點陣圖顯示，「零息」時代將維持至2022年，但高盛提醒儲局「放水」非必然。