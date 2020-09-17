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美元續弱 人幣再創年半高

2020-09-17 列印
　　人民幣近日升速加快，昨再創逾16個月新高，人民幣在岸價（CNY）日盤收報6.7613兌1美元，再升162點子；離岸價（CNH）最多曾升268點子，高報6.7535兌1美元，兌每百港元最高則見87.14。

  市場一片看好人民幣將繼續升值，惟中國人民銀行調查統計司前司長盛松成表示，目前應關注短期資金大量流入和人民幣升值過快。

　　人民幣中間價昨高開6.7825，大升397點子。人民幣大部分時間走強，並升穿6.76，截至晚上9時離岸價報6.7578，升225點子，在岸價報6.7599。

　　有交易員指，市場預期美國聯儲局議息會議延續鴿派，昨午後美匯指數走弱，而做好人民幣意願仍強，繼續推高人民幣匯價。
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