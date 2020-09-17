滙控六連跌失守32元 勢下試25年前低位

作為散戶愛股的焦點重磅股滙控跌勢未止，一度低見31.65元，創2009年3月海嘯後最低，收市下滑0.94%，收報31.75元。根據目前大行研究報告，以麥格理的29元最低，海通國際則予滙控30元目標價。最樂觀則為高盛的50元，與現價相比潛在升幅57%。
港股牛皮微跌7點
港股方面,市場則關注聯儲局議息，觀望氣氛濃厚，恒指續見牛皮，收報24725點，微跌7點。大市交投淡靜，成交金額1029億元。藍籌股個別發展，申洲（2313）創新高後倒跌，收跌0.3%，報131.1元。相反，傳螞蟻集團計劃最早下周四闖關上市聆訊，港交所（388）升0.92%，收報374.4元。
多隻內需股破頂，海底撈（6862）、飛鶴（6186）、JS環球生活（1691）、敏華（1999）和李寧（2331）同創上市新高，全日分別升3.82%、2.95%、1.98%、0.71%和0.58%。
科技股方面，代工新iPad的比亞迪電子（285）創新高，惟收市倒跌3.22%。美國政府對華為制裁禁令生效，國產晶片商中芯（981）漲3.63%；華虹半導體（1347）升6.43%，為升幅最大科指成份股。隔晚美股Tesla股價再飆高，帶動電動車概念股比亞迪（1211）創歷史新高兼成紅底股，高見104元，收市抽高6.48%，報103.6元。
富昌證券聯席董事譚朗蔚預期，聯儲局議息不會對市場帶來太大驚喜，TikTok賣盤進度亦不會嚴重影響中美關係，指數續於二萬五附近區間上落。