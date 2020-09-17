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傳樂享互動超購1680倍

2020-09-17 列印
　　新股市場熱鬧非凡，樂享互動（6988）昨日截止招股，市傳公開發售凍資2900億元，超購約1680倍，公司計劃接近招股價上限3.21元定價，每股定價2.88元，較招股價上限仍有一成一水位。樂享互動截止孖展當日，合共借出約929.99億元孖展，當時超購倍數已有532倍，該股將於23日（下周三）上市。

　　明源雲（909）則進入第二個招股日，綜合本港19間券商，次日新增孖展額277.15億元，兩日合共為該股借出851.24億元，暫超購136.9倍。其中輝立新增10億孖展，至165億元；耀才增加40億孖展，至150億元；富途大增61.58億元，至114.24億元。該股將於18日（周五）完成招股，預計25日（下周五）掛牌。

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