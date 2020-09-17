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傳螞蟻國慶後接受認購

2020-09-17 列印
　　阿里巴巴（9988）旗下螞蟻科技A+H兩地上市集資300億美元的世紀盛事進入倒數。據路透社旗下IFR引述消息人士報道，螞蟻科技計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊，9月28日左右開始預路演，十一國慶假期後開始接受認購，預計10月底正式掛牌上市。

　　報道指，螞蟻科技是次發售股份相當於總股本約11%至12%，兩地上市集資規模將達300億美元，因為香港出售的股份可能包括舊股。在港上市的股份將包含超額發行部份，預計在港發售的股份數量，將多於在上海科創板發行數量。科創板上市委早前公佈，將於18日（周五）審議螞蟻集團科創板上市計劃。

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