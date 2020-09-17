東軟教育今招股 入場費5026元

內地民辦資訊科技（IT）高等教育服務提供商東軟教育（9616）今日起招股，入場費5026.14元。該公司執行董事、行政總裁兼總裁溫濤昨日表示，新冠疫情令學生不能到校上課，因而損失560萬元住宿費，並產生額外逾100萬元疫情防控開支。



不過溫濤表示，該公司有支持全網上教育及網上實踐平台，因而在教學上均能進行高質量運行，停學不停課，仍能達到原本設立的教學目標。他又指，在疫情期間亦與中國電信（728）合作，為其他大學的IT專業，提供專業教育資源和網上教育知識平台。



疫情未影響教學進度



東軟教育全球發售1.67億股，招股價介乎5.18至6.22元，最高集資近10.37億元，每手800股，入場費為5026.14元，下周二（22日）截止招股，預計9月22日掛牌，中信證券為獨家保薦人。公司是次招股引入5名基石投資者，合共認購5300萬美元（約4.1億港元），佔是次集資總額39.6%至47.6%，包括景林、幾何礪能及中教吉何、東方金融（3958）旗下基金GSC Fund、源樂晟及千合資本。



該公司計劃將集資所得款項的50%用作升級現有學校設施及擴建校園，20%用於收購中國其他大學或學院，以擴大學校網絡，20%用於償還該公司早前向商業銀行的借貸，其餘將用作補充公司營運資金。



東軟教育在大連、成都及佛山設立三所應用型大學，主要提供在軟件及IT專業相關的高等教育服務，涉及行業領域包括電腦科學、電子訊息、數碼媒體、訊息管理服務以及健康醫療科技。若以報讀IT專業的學生計算，其在內地所有民辦高等教育機構中名列第二。



非執行董事兼董事長劉積仁表示，該公司未來考慮走「輕資產」模式，即將現有IT教學經驗及知識等整合後，直接輸出至不同大學，在其他大學空間進行辦學，不需要再自行建立學校便可進行教學，這將會是該公司新商業模式。



