鮑威爾:經濟前景不確定 儲局提振無策 杜指挫130點

分析師指出，美股周四早段顯著走低，主要受科技股下跌，以及聯儲局主席鮑威爾對前景作出不確定警告拖累。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27901點，跌130點；納斯達克指數收報10910點，跌140點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見31.23港元，較香港收市價升0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見529.02港元，較香港收市價升2.02港元。
數據方面，美國截至本月12日的一周，首次申領失業救濟人數達86萬人，按周減少3.3萬人，但多於市場預期的85萬人。
另外，美國8月份新屋動工跌5.1%，以年率計為141.6萬間，低於市場預期的147.8萬間。八月建築許可減少0.9%，以年率計為147萬間，低於市場預期的152萬間。
至於港股，外圍市況波動，亞太區股市齊回吐，本港科技股連同多隻藍籌股周四走弱，成跌市元兇，恒指低開49點後，最多插474點，低見24250，收報24340，跌384點，連跌兩日；恒生科指收造7301，跌128點；成交增至1176億元。
歐洲股市周四收挫。美國聯儲局前一天警告疫情衝擊使得美國經濟前景不明，拖累歐股氣氛。英國富時100指數收報6049.92點，跌28點，跌幅0.47%。德國DAX指數收報13208.12點，跌47點，跌幅0.36%。法國CAC指數收報5039.5點，跌34點，跌幅0.69%。
金價下挫。於紐約商品交易所，12月份期金，收報每盎司1949.9美元，跌20.6美元，跌幅1.05%。
恒指急跌384點
藍籌股方面，友邦（1299）跌2.41%；藥明生物（2269）挫3.95%；港交所跌1.18%，收370元。儲局官員暗示2023年前不加息，市場憂慮銀行業淨利息收入續降，匯控（005）瀉不停，連跌第七日，低位見30.8元，再創海嘯後低位，收跌2.68%，報30.9元；恒生（011）跌0.91%；渣打（2888）及東亞（023）均錄得五連跌，挫1.19%及3.24%。