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金管四度入市接31億沽盤

2020-09-18 列印
        本港新股市場持續活躍，港匯昨日再度觸及7.75強方兌換保證，金管局本周第四次入市，承接4億美元沽盤，向市場注入31億港元；銀行體系總結餘將於下周一（21日）升至2140.57億港元。

        大型新股輪番赴港上市，螞蟻科技集團上市在即，港匯頻繁觸及強方兌換保證，金管局本周四度出手，今年以來已累計入市44次；銀行體系總結餘由逾500億水平一路上漲，下周將升至2140.57億港元。雖然銀行水浸，但季結將近，再加上新股市場暢旺，港元拆息方面，除隔夜拆息昨日微跌至0.06厘外，其他期限拆息均上升。

        管局表示，隨着季結臨近，加上新股上市帶動資金需求，港元拆息比前些時候略為上升，但仍處於較低水平，預計利息水平會繼續主要受本地資金供求情況影響。
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