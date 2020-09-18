福祿熱爆超購1257倍 暗盤價遜色僅升18%

近期熱門新股之一的福祿控股（2101）昨日「放榜」，最終超購逾1257倍，以招股價上限8.9元定價。不過，該股暗盤表現強差人意，於耀才交易場中早段最高見14.04元，較招股價高出57.75%，惟後勁不繼，收盤報10.54元，較招股價仍升18.43%，但由於頂頭槌飛因分配股數太少，每張頂頭槌飛帳面蝕2450元。



福祿控股是次招股合共獲得逾38.88萬份認購申請，合共超購逾1257倍，凍結資金1131.36億元，而國際配售亦獲得約13.73倍超額認購。根據股份回撥機制，本港公開發售部分最終的發售股數為5000萬，佔是次全球發售股份數目的一半，一手中籤率2%，抽200手穩中一手，每張認購申請涉資接近90萬元。



該股認購熱烈，股份分配供不應求，當中頂頭槌飛分配股數亦較少，每張申請僅獲20手股份。若以借出九成孖展，孖展利率為2.7%計算，認購每張頂頭槌飛涉及資金4494.8萬元，認購利息加認購手續費，總成本接近逾1.88萬元，若要打和，股份升幅需要達21.18%，或10.79元，惟以耀才暗盤僅以10.54元收場計算，每張認購申請帳面蝕2450元。



京東健康傳申請上市



短視頻近年迅速佔據社交內容市場， 據外電報道指，抖音（Tik Tok）母企字節跳動的競爭對手快手，計劃最快明年一月來港進行上市，目前已經聘請美林、華興資本以及摩根士丹利為其處理上市事宜，初步計劃集資最多50億美元（折合約390億港元）。



另外，據彭博報道，京東健康計劃最快在本月向聯交所（388）遞交上市申請，初步計劃集資至少10億美元（折合約78億港元）。而早前有報道指，京東健康已經委任美銀、海通國際以及瑞銀處理上市事宜。