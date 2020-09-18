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Snowflake掛牌飆逾倍 股神首買新股即賺64億

2020-09-18 列印
  「股神」巴菲特逾半世紀以來首次「破戒」買新股，甫出手就一擊即中，所認購的美國雲端數據商Snowflake周三首掛飆升1.1倍，助他帳面袋8.2億美元（約64億港元）。

        據Snowflake申報文件披露，巴菲特持有的巴郡以上市價認購價值2.5億美元股份，又向Snowflake前高層接貨404.2萬股，以周三最終定價為120美元計，該投資旗艦共斥資7.35億美元取得612.5萬股，佔流通的A類股約21.8%。Snowflake周三收市大漲1.1倍報253.93美元，一夜之間為巴郡進帳8.2億美元。
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