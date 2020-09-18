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「滙豐One」理財戶 新客享10%現金獎賞

2020-09-18 列印
  滙豐早前宣布11月起取消多項基本銀行服務收費，又預告新綜合理財戶口「滙豐One」。滙豐昨日公布更多細節，稱該戶口將取代滙豐運籌理財，一系列升級服務將於10月27日推出；該行亦會推出滙豐萬事達卡扣帳卡。且合資格新客可享10%的現金獎賞。

  滙豐表示，新戶口在免費基本銀行服務的基礎上，結合多元化服務，滿足客戶日常理財、旅遊等需要。隨著「滙豐One」面世，滙豐亦即將推出滙豐萬事達卡扣帳卡，支援12種貨幣，並不設年費。客戶可以較優惠匯率預先兌換外幣，於購物及旅遊消費時直接扣帳並無需支付外幣交易費。
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