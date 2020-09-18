業界促政府支援 紓減證券商停業潮

疫情之下本地證券商湧現結業潮，香港證券業協會主席徐聯安昨日表示，截至上月底，今年來已有31家證券商停業，而上年全年僅得22家停業。



證券市場交投活躍，主要是由衍生工具及高頻交易進行，由大型券商產生，而C組證券商市佔率曾跌至不足7%。惟8月份C組市佔率已恢復至8%，他相信若政府政策支援到位，預計證券商停業潮在下季有緩和跡象，全年停業數量可控制至40家以內。



今年來共31家券商停業



香港證券業協會昨發表《COVID-19在家工作(WFH)》問卷調查報告。報告指出，有49%的券商在疫情期間沒有安排WFH，均為員工少於20人的小型券商，當中原因包括小型券商沒有足夠人手調配；資源設備缺乏，資訊安保未能配合；公司不設遙距設備，手機錄音裝備不足等。徐聯安稱，證券商現時增聘意欲低迷，年中進行招聘的證券商甚至為零。



他又指出，券商普遍希望爭取第三輪防疫基金，以恢復經營，減少成本壓力。



抗疫基金的支援對證券商有正面幫助，由於申請牌照不容易，加上小型證券商對員工感情大，都希望能夠運營下去，認為最終要倒閉是困難的決定。



本次疫情是證券行業生態改變的一場預演，徐表示，隨著金融服務數碼化，未來中大型券商或將轉變工作模式，考慮租用寫字樓空間的增減安排，例如未來研究報告部門，可在家搜查資料；證券經紀，如有錄音設備配套，亦可在家辦公。



徐聯安建議政府在科技數碼化過程中，可委託數碼港、科學園等，幫助證券商建立統一平台。



