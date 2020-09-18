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東亞違規遭證監罰420萬

2020-09-18 列印
　　東亞銀行（023）因沒有依監管規定分開存放客戶證券，遭證監會譴責及罰款420萬元。該行回應稱，事件不會對銀行或公司業務造成重大不利影響，涉違規處理的兩個外部託管帳戶已於2016年結束，且無造成任何客戶損失。東亞銀行昨跌3.24%，報16.14元。

　　證監會在接獲金管局的轉介，以及東亞銀行自行報告有關事件後，調查發現，東亞銀行在2003年4月1日至2016年12月5日，沒有將分別存放於兩名外部保管人，所維持的帳戶內的客戶證券，與自營證券分開保管。

        證監認為，東亞沒有遵守相關監管規定，故譴責及罰款該行420萬元。

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