東亞違規遭證監罰420萬

證監會在接獲金管局的轉介，以及東亞銀行自行報告有關事件後，調查發現，東亞銀行在2003年4月1日至2016年12月5日，沒有將分別存放於兩名外部保管人，所維持的帳戶內的客戶證券，與自營證券分開保管。
證監認為，東亞沒有遵守相關監管規定，故譴責及罰款該行420萬元。
受疫情衝擊，水療、按摩及浴室等被視為高危場所，遭政府下令關閉多個月，終於今天可以有條件地重開，為期七天。香港特區按摩業總會主席周鎮宇表示，業界已做好防疫措施，徹底清潔場地，包括以紫外線霧化消毒、淋浴間...
2020-09-18
美台交流持續。美國國務次卿克拉奇昨日訪台，參加已故李登輝前總統告別式。而中方對此向美方表示嚴正交涉，並指會視乎情況發展而有所回應。另美國常駐聯合國代表克拉夫特，與台北駐紐約辦事處處長李光章首度共晉午餐...
2020-09-18
美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的銅像在斯洛文尼亞的家鄉附近豎立，取代在七月遭縱火毀壞的木製雕像。當地警方至今未找出焚毀木製雕像的嫌犯。 藝術家布拉德·唐尼（Brad Downey）周二在斯洛文尼亞中部小鎮塞夫尼察（Sevnica）附近為銅像揭幕，據報塞夫尼察小鎮是第一夫人的成長地。報道指，唐尼就木製雕像被焚毀一事表示：「我認為這不是藝術品的好結局，我也不認為這對社區是個好結局。」
2020-09-18
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城38座中層B室，面積284方呎，兩房間隔，議價後以550萬易手，呎價19366元，屬市價水平。據了解，原業主於14...
2020-09-18
聯儲局主席鮑威爾在議息後未有帶來好消息，而經濟數據亦缺乏驚喜，美股周四早段顯著下挫。杜指曾跌384點，見27647點，相當於1.37%的跌幅。標普指數跌1.63%，而納斯達克指數更跌2.33%。 ...
2020-09-18
拜仁慕尼黑中場哥列斯卡，曾在史浩克04與今季加盟的翼鋒利萊辛尼合作，坦言期待再次並肩作戰爭取好成績。今晚德甲開鑼戰，該隊主場對史浩克，兩人勢聯手撕破舊東家防線領軍響打炮，讓球主客和讓三球「主勝」照去馬。 （香港時間周六凌晨2:30開賽） 哥列斯卡和辛尼一四至一六年一同效力史浩克份屬好友，前者直言很高興新一季可再跟對方合作，有信心可打出默契助拜仁旗開得勝：「我們自小認識，一同成長並互相欣賞，現已急不及待再在場上攜手爭勝。」 史浩克六月已完成德甲球季，作戰狀態難跟戰至八月尾奪歐聯錦標的拜仁相比。 拍「爆肌哥」倒戈史浩克 對賽往績方面，拜仁又佔上風，自一七年三月德國盃主場...
2020-09-18
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
姜濤出道以來人氣勁旺，每次有新歌推出都成為熱話，粉絲對他死心塌地，雖然有人認為他好命，但其實呢個世界又點會有莫名其妙的成功！姜Ｂ接受《頭條日報》訪問，就自爆早在未入行仍是肥仔時，已開始自度舞台上的表演...
2020-09-18
官民同抗疫，終令第三波疫情穩定下來，大家稍為喘一口氣。但回顧由今年初爆疫以來，本港一共有四千九百九十三人染疫，其中一百零二人死亡，當中多數為長者，顯示新冠肺炎病毒殺傷力大，最近疫情放緩，大家輕鬆片刻，但不能鬆懈，很快又要回到抗疫狀態，因為專家警告，冬季爆發第四波疫情的機會相當大。政府和公眾應利用這段平靜時刻，檢討抗疫策略，重整軍容，迎戰第四波疫情，與病毒速戰速決。 承包普檢化驗服務的華昇診斷中心董事長胡定旭稱，大篩查是難得經驗，相關儀器暫時留港，未來一旦再推大檢測，運作及流程可以加快。他又建議仿效英國，由市民自行採樣再送往實驗室，意即不再勞師動眾在各區設立檢測中心。經民聯副...
2020-09-18
香港國際賽是在十二月第二個星期日舉行，對外人而言似是很遙遠，而報名程序尚未開始，要到十一月二十五日才公佈入選馬匹名單。但由於今年受疫情影響，如果今年無外國馬參賽，此項國際賽將名不副實，會否停辦一年呢？ 於九二年，國際賽也因馬匹病毒延後到四月，又會否歷史重演？近年美國馬已甚少來港，澳洲馬也不多，於是主力就落在歐洲馬及日本馬身上，老張初步認為是日本馬圈舉棋不定，因為騎師回國後要隔離十四天，而歐洲馬就似乎興趣甚大，原因是歐洲馬季於四五月完全停頓，所以賽事減少了，加上歐洲大幅減獎金，反而香港是加獎金。 馬匹往來不是問題，但馬匹要人打理及操練，上陣也要騎師策騎，這才是問題所在！理論上...
2020-09-18