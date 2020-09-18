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再鼎32726元入場 最貴新股

2020-09-18 列印
　　再有中概股遠渡重洋，回流香港第二上市，當中再鼎醫藥（9688）昨日起招股，招股價上限為648元，每手50股，入場費達32726.5元，打破去年翰森製藥（3692）入場費28807.4元的記錄，成為有記錄以來入場費最貴的新股。

  除此以外，中概股寶尊電商（9991）將於今日起招股，全球發售4000萬股，招股價上限為103.9元，每手100股，入場費10494.7元，預計下周三（23日）截止招股，9月29日掛牌。

  近期回流中概股並不太受追捧，首日開招的再鼎醫藥以及中通快遞（2057）並沒有錄得足額孖展。

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