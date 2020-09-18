中環IFC外望——理想退休生活 54%人沒信心

安聯投資發表調查顯示，港人的風險承受能力和對退休前景的信心均受到打擊，達54%受訪者表示沒有信心能實現理想退休生活，按年增加26個百分點。該公司亞太區機構業務總監曹偉邦表示，本地社會事件及疫情等因素下，均影響市民對退休計劃的信心。



受訪者普遍認為需要439萬元，才能達到理想的退休生活水平，但他們預料實際上只能儲蓄349萬元，兩者的差距為約90萬元，估計實際累積金額能維持目前生活水平20.2年，料退休後平均每月開支為1.87萬元。



調查顯示，50%的在職人士表示，在動盪市況下更加重視避險，或促使他們關注更長線的投資及可持續收益。而在職人士在未來12個月進行投資時的三大主要考慮因素，包括中長線資本增值（64%）、定期股息（63%）和資本保護（48%）。



宏利推退休收益基金息率4%



積金局早前呼籲業界於強積金框架下開發退休投資方案，宏利就率先宣佈，將於下周一（21日）推出強積金退休收益基金。宏利香港僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發表示，該產品以年度化派息率4%為長線目標，有信心可達成目標。



吳清發介紹，該基金不設入場年齡、投資或供款金額門檻及最短投資期。產品透過以分發派息至成員強積金帳戶的方式提供定期及穩定收益，次要目標則提供長期資本收益增長。65歲以下的成員每月派息會自動再投資於該基金；65歲或以上的成員，每月派息將撥入提供本金保證的宏利強積金利息基金。



基金收費方面，65歲或以上的成員會有紅利單位回贈，按每年資產淨值計算的基金管理費為0.99%；65歲以下的基金管理費則為1.3%。該強積金退休收益基金將進行多元化資產配置，約20%至60%的基金資產將間接投資於股票或與股票相關的投資，其餘資產則間接投資債券、存款及其他獲准許的投資。



高瞻