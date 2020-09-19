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傳騰訊遊戲遭美國安審查

2020-09-19 列印
　　中美角力疑蔓延至遊戲業務，據外電報道，華府針對騰訊（700）旗下遊戲商展開國家安全審查，涉及其王牌遊戲。彭博引述消息人士報道，負責對外資收購活動審查國家安全的美國海外投資委員會（CFIUS），已去信騰訊持股的遊戲開發商，索取其處理數據安全協議的資料，涉事公司包括Riot Games和Epic Games。

　　目前騰訊持有兩家公司股權分別為40%及全部股權，分別經營重磅遊戲《王者榮耀》及《要塞英雄》。騰訊去年海外遊戲收入達264億元人民幣，佔其網絡遊戲收入23%及總收入7%。

要求交出數據資料

　　報道引述CFIUS前官員米爾表示，該委員會除了關注涉及健康、金融和政府僱傭資訊外，目前亦擴至數據範疇，當評估涉及大量數據時，往往會視為高風險問題，以至中國企業有機會喪失股權，並憂慮如成事，會引來在中國投資的美國企業遭反制。

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