中美關係緊張 續炒股不炒市 港股本周料窄幅上落

美國大選步步逼近，本港股市氣氛暫未明朗，上周股市受中美關係消息影響下挫。有分析指，本周港股市場仍受中美消息影響，除此以外未有太多著眼點，預計股市會在24000至25000點窄幅上落，在地緣政治未明前，市場資金偏向炒股不炒市。



港股上周先升後跌，上周四受聯儲局議息結果影響大跌數百點，惟上周五受惠A股帶動收服部份失地，全周累跌47點，三周累計跌966點，跌幅達3.8%。恒指夜期收報24359點，跌97點，較恒指上周五收市價低水96點。ADR港股比例指數則報24303點，跌152點。



恒指ADR夜期齊向下



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，美國大選選情不定，港股未必會受太多外來因素影響，暫時缺乏方向，預計本周仍會在24200至24700點之間浮動。郭思治又指，市場資金偏向保守，再加上疫情在海外蔓延，投資者傾向炒股不炒市。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，中美關係有一定惡化跡象，加上過去一周美股繼續處於弱勢，對港股市場造成負面影響，但近期不少新股來港上市，陸續有資金流入市場，雖未推動港股大升，但相信對市場氣氛有一定支持，預計本周股市在24000至25000點徘徊。



內地「十一+中秋」黃金周將至，市場普遍期待中國內需能夠獲得充份釋放，溫傑指，是次內地黃金周有八天假期，與旅遊、娛樂、消費相關的黃金周概念股份，在未來數日仍會成為市場焦點。郭思治則提醒，航空股、濠賭股等板塊近期已經炒高，投資者若再入場，時機已經相對較遲。



傳滙控FedEX遭華列黑名單



另外，中國商務部早前發佈《不可靠實體清單規定》，規定名單中的外國公司將會被禁止，在中國從事進出口活動及投資。《環球時報》首席記者Qingqing Chen一度在其個人Twitter中表示，有消息指，滙控（005）以及聯邦速遞（FedEX）很可能是第一批遭列入清單，不過此則Twitter訊息稍後被刪除。