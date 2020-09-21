天星銀行開業三月 吸納存款超額達標

小米（1810）及尚乘集團合資設立的虛擬銀行天星銀行開業逾三個月，該行替任行政總裁姚文松接受訪問時表示，至今吸納存款理想，並已超越初定目標，其中個別客戶存款總額達逾3000萬元。他又預計，隨著虛銀推出更低息私人貸款，相信今後私貸與稅貸再無明顯分別。



天星銀行開業即推首2萬港元存款享有3.6厘活期息優惠，近日又將優惠期限延長，姚文松表示，享受到此優惠息率的佔比為低雙位數；作定期存款佔比則約為三分之二。開業以來，該行客戶存款錄得數倍升幅，有些客戶存款逾千萬，更有客戶放入超過3000萬存款。



有客戶存款3000萬



姚文松又指，該行年齡介乎25至40歲客戶佔比最多；相關應用程式下載量超過7萬；客戶平均貸款額約20萬元，與市場相若；還款方面，目前未有出現拖欠情況。姚文松坦言，該行已超越之前設立的存款及客戶目標，貸款方面亦有信心達標。他又透露為改善資產負債結構，擬控制存款增速。



該行近日推出類似於更低利率保證的貸款優惠，客戶可遞交近一年內由本地持牌金融機構發出的貸款提取證明，若其實際年利率較天星銀行所批核為低，該行將會按本次貸款申請的實際年利率給予88折優惠，折扣後利率下限為1.85厘。雖然推出時間尚短，但姚文松表示相關增量良好。



市場關注虛擬銀行加入市場後，提供優惠貸款利率吸客。姚文松認為，現時拆息低企，市場整體私人貸款息率仍有一定下降空間，相信競爭可令客戶得益，更笑言較低私人貸款息率，可能令「每個月都是稅務季節」。



天星銀行希望可陸續推出多元化產品，姚文松透露，年底前會有約3至4個新零售產品推出；亦考慮提供自動櫃員機（ATM）功能，不過未必會有實體卡。