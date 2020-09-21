◢中資券商計劃合併消息頻頻出現，國聯證券（1456）昨日公佈，與長沙湧金簽定股份轉讓協議，收購其持有約7.82%的國金證券股份。除此以外，國聯證券亦計劃以發行A股方式，向國金證券全體股東換股，吸收合併國金證券。
◢信陽毛尖（362）宣佈，受新冠疫情影響，公司於黑龍江的主要經營區域受嚴重影響，受防疫措施限制，相關核數工作需要額外時間進行，因此公司將會延遲一個月至10月30日，公佈截至6月30日全年業績。於9月30日前將會刊發公告，將未經審核全年業績告知股東。
◢北京能源（686）宣佈，公司首席執行官張平因有意投放更多時間在公司的其他工作事務，決定辭任首席執行官一職，由今年三月加入公司的聯席執行總裁朱軍接任該職位。張平卸任該職務後，仍繼續擔任北京能源董事會主席及執行董事。
◢雲南水務（6839）公佈，旗下黑龍江雲水以售後租回方式，出售危險廢物集中處置場工程設施及設備予交銀租賃，作價9800萬元人民幣，租賃期限為60個月，租金總額約1644萬人民幣，分20期支付。
◢外媒報道，英國飛機引擎生產商勞斯萊斯，正與多個主權基金洽談配股集資25億英鎊（約251億港元），包括新加坡主權基金「新加坡政府投資公司（GIC）」，預計10月首周進行。兩間公司均未有回應。