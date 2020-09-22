多間跨國銀行被指涉洗黑錢 全球疫情復發 杜指挫509點

多間跨國銀行被指涉及洗黑錢等醜聞，加上全球疫情有轉壞跡象，外圍股市昨晚普遍下挫。美股杜指剛開市已跌超過400點，其後跌幅迅即擴大至800點。截至本港時間約晚上10時40分，杜指報26782點，跌872點；標普500指數報3231點，跌88點；納指報10533點，下滑258點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27147點，跌509點；納斯達克指數收報10778點，跌14點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見28.78港元，較香港收市價跌0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見513.91港元，較香港收市價跌2.59港元。



銀行股跌拖低大市表現



國際調查記者同盟與網上媒體BuzzFeed取得美國財政部的機密文件，顯示多間大型銀行在一九九九年至二○一七年期間，替進行可疑交易的客戶轉帳，涉及的總金額超過二萬億美元。投資者擔心該等銀行或遭監管機構施予巨額罰款，銀行股普遍下跌，拖低大市表現。



英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示，新冠疫情在當地處於轉捩點，假若民眾不嚴格遵守防疫措施，英國可能被迫再度進入全國封鎖狀態。英國富時指數昨晚中段跌3%，見5828點，至於法國CAC指數以及德國DAX指數，中段亦分別3%以及3.2%。除了銀行股同樣因洩密事件而大跌之後，旅遊相關股份亦遭到重創。



另外，特朗普對霍士新聞表示，TikTok首次公開招股後，字節跳動將降低其在美國公司的控制權，並強調中方必須放棄控制權，否則不會容許有關交易。



油價跌近半成



商品價格亦下挫，紐約期油昨晚跌穿每桶40美元，見39.79美元，跌幅相當於3.2%。倫敦布蘭特期油報41.28美元，跌1.87美元，跌幅相當於4.33%。金價亦下跌，紐約期金昨晚見每盎司1916美元，跌45美元，相當於2.3%跌幅。



港股瀉穿兩萬四



重磅股滙控（005）再添利淡消息，加上其他藍籌股顯著走低，恒指昨高開後沽壓急增，更插穿兩萬四大關，低見23928，創自6月15日以來最低，最後收造23950，下瀉504點，跑輸一眾亞太區股市。



新經濟股受壓重，恒生科指則收造7195，挫2.39%。市場投資氣氛趨向保守，成交總額縮減至1149億元。