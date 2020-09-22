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金管局接19億美元沽盤

2020-09-22 列印
　　螞蟻集團上市在即，資金進行部署，刺激市場對港元需求。金管局昨日再度出手，今年以來已累計入市48次，共向市場注入逾1526億港元；銀行體系總結餘將升至接近2400億港元。港元拆息（HIBOR）則連續兩日全線上揚，其中與樓按相關的1個月拆息0.5厘，實現5連升；隔夜拆息0.08厘。1星期及2星期拆息分別升至0.21厘及0.4厘；3個月拆息報0.63厘。

今年來累計入市48次

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，受頻密的上市集資活動及季結效應的影響，港元利率和匯率或繼續居高不下，預計未來數月內銀行體系總結餘有機會進一步增加，從而限制港元拆息的上升空間；又預期1個月拆息或在0.6厘至0.65厘的水平見頂。
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