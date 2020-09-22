涉為詐騙客戶轉帳 滙控挫5%創25年低

陷入中美角力漩渦的滙豐控股（005），繼被傳中國擬將其列入不可靠實體清單後，又有外泄密件爆出滙豐容許龐氏騙局搞手客戶由美國轉走8000萬美元（6.24億港元）到香港，在多項壞消息重重打擊下，滙控股價創逾25年新低。



滙控股價昨開市不久即急挫，且跌穿30元，並以全日低位29.3元收市，大跌5.3%；倫敦股價續跌，曾低見28.36元，較香港收市價再低3.2%。另外，渣打（2888）亦牽涉泄密文件中的可疑交易，股價創香港上市新低，收報34.9元，急瀉6.2%



滙控倫敦股價承接香港跌勢，連29元亦都失守，截至香港時間晚上9時，報289.9便士，折算港幣28.8元。



美國新聞網站BuzzFeed最先取得來自美國財政部轄下金融犯罪執法網絡的外泄機密文件，並與「國際調查記者聯盟」（ICIJ）分享進行調查。



有份參與調查的BBC報道，文件顯示包括滙控、渣打等多間全球性銀行在2000至2017年間，涉及可疑交易的轉帳總金額超過2萬億美元。



其中滙豐銀行被指在 2013 至 2014 年間，容許投資騙局主腦把8000 萬美元資金由美國戶口轉到香港戶口。這涉及一個龐氏騙局，加州監管當局早於2013年9月通知滙豐正調查有關騙局。滙豐知道有客戶進行可疑交易，但到2014年4月，美國證監會正式立案起訴騙徒後，滙豐才關閉在香港的涉事戶口，但當時那些戶口的存款已所剩無幾。



傳入不可靠實體清單



文件顯示，滙豐2013年10月29日第一次提交可疑活動報告，指有逾600萬美元轉往騙徒在港戶口，懷疑是「龐氏騙局」。其後於2014年2月再通報發現1540萬美元可疑交易，懷疑是「龐氏騙局」。同年3月第三次通報，交易額近920萬美元。



ICIJ分析，2011至2017年間滙控發現香港滙豐戶口流動的可疑交易款項超過15億美元，當中9億美元涉及犯罪活動。



