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50億人幣國債 收益率逾2.44厘

2020-09-22 列印
　　中國財政部公佈，在香港順利發行50億元人民幣國債。此次發行是對7月份2年期和5年期國債的增發。其中，2年期35億元人民幣、5年期15億元人民幣，中標價格分別為99.39元、98.22元，中標收益率分別為2.44厘及2.59厘，較上次高34及39個基點。

        人民幣在岸價昨收報6.7733兌1美元，下跌145點子；離岸價曾回落至6.8水平，最多跌228點子，截至晚上約10時報6.7990，跌199點子。

        交易員指出，中國經濟基本面支持人民幣維持偏強走勢，惟中美博弈或放緩人民幣升勢。

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