  • 2020年9月22日 星期二
  • 29º
  • 77%
熱門： 新冠肺炎陳振聰柳俊江關愛基金陳同佳

日報新聞 > 財經

百勝冀分店 增至逾兩萬家

2020-09-22 列印
　　內地餐飲業上半年遭疫情重創，內地肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut）等餐廳的經營商百勝中國（9987）首席財務官楊家威表示，上半年受疫情影響開店速度有所放緩，期內新增門店350間，全年新開店目標為800至850間。他又指，截至7月底，門店數目已突破1萬間，未來希望發展至超過2萬家門店。

        楊家威昨在線上記者會上表示，第二季度的整體系統銷售已恢復至去年同期的96%，同店銷售恢復至89%，業務仍在持續復甦中。不過宏觀經濟仍不明朗，他預計距離全面復甦仍需一段時間。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd