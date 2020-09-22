螞蟻集資額加碼 2730億全球最多

「世紀新股」螞蟻科技集團的中港兩地上市敲響倒計時，一眾投資者翹首以待，有外電報道，螞蟻集團在評估前期投資者意向後，決定「加碼」上調上市集資金額，由早前市傳的300億美元，提升至350億美元（折合約2730億港元），進一步創全球上市集資額記錄。



據彭博引述消息人士指，是次調高新股上市集資金額目標，主要是因螞蟻集團的估值由早前的2250億美元，提高至2500億美元，而發行股本比例仍然維持15%不變，當中上海科創板佔10%，香港佔5%。早前有消息指，螞蟻最快將於本周四在港交所（388）進行上市聆訊，而A股上市申請亦已於上周五通過，最快或於國慶假期後開始招股，預計十月底上市。



福祿剛上市就發盈喜



除此以外，中國生物製藥公司雲頂新曜已經通過上市聆訊，該公司於2017年創立，主要在腫瘤、免疫學、心腎疾病一級感染性疾病領域，進行相關藥物和療法的臨床開發及商業化，目前已經打造一個由八款臨牀候選藥物組成的產品組合。



該公司於今年6月份進行C-2輪融資，包括高瓴資本、RA Capital在內的資本合共投資2.6億美元，若計及3月份進行的C-1輪融資，獲得嘉善國投的5000萬美元投資，此輪優先股融資合共涉資3.1億美元（折合約24.18億港元），是中國生物科技領域有史以來，融資金額最大的一級市場交易。



另外，福祿控股（2101）剛上市就發佈盈喜，受惠於業務增長，帶動虛擬商品相關服務，以及網店運營服務的收入增長，公司預計根據非國際財務報告準則計量，不計及上市開支的利潤，將同比上升約50%。



據內地媒體報道指，早前曾市傳考慮在港上市的國產化妝品品牌完美日記，決定最早於今年底赴美進行融資。



