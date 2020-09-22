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奧園健康攻美容 七億入主連天美

2020-09-22 列印
　　物管企奧園健康（3662）持續擴展醫美業務，以6.91億元（人民幣，下同）增持醫療美容服務公司連天美55%股權。

  總裁蘇波昨在線上會議中表示，將持續增強物管、商業運營及大健康三大業務的協同效益，冀未來連天美每年有10%至15%的利潤增長，包括醫美在內的大健康業務對收入的貢獻可達兩成至三成。

  奧園健康副總裁兼首席財務官鄭少輝指，連天美過去數年毛利率約在50%以上，上半年受疫情影響，連天美仍錄得收入約2.12億元，除稅後溢利淨額約4616萬元，主要得益於租金、廣告費用等成本的良好管控。

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