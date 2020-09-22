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中電信上月客戶增162萬

2020-09-22 列印
　　內地三大電訊商昨齊齊公佈8月營運數據。中移動（941）8月移動客戶總數凈減47.3萬戶，累計客戶數達9.45902億戶；中聯通（762）8月移動出帳用戶亦淨減88.6萬戶，至3.09億戶。

        惟中電信（728）上客量加快，8月移動用戶數按月增162萬戶，至3.48億戶。

        中移動上月移動客戶數按月錄得減少，其中，5G客戶數按月淨增1410萬戶，至9815.7萬戶；4G客戶數淨增334.2萬戶，至7.67億戶。

        有線寬頻業務方面，上月淨增用戶173.4萬戶，至2.01億戶。

　　

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