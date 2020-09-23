料經濟第三季會大幅增長 美財長開腔 杜指升140點

美國新冠疫情轉趨嚴重，削弱市場經濟復甦信心，美股表現反覆。杜指曾跌63點，報27084點；標普500指數升5點，報3286點；納指報10813點，升34點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27288點，升140點；納斯達克指數收報10963點，升184點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見28.41港元，較香港收市價跌0.29港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見512.13港元，較香港收市價升0.63港元。



美國聯儲局主席鮑威爾與財長姆欽，都對美國經濟表示審慎樂觀。兩人出席眾議院金融服務委員會聽證會，鮑威爾指，經濟已從疫情引發的衰退中恢復，顯著改善，就業市場及家庭開支反彈，但前景仍高度不明確，需要政府更多協助。他說，只有當疫情受控，民眾有信心再參與多種活動是安全時，經濟才能全面復蘇，聯儲局會繼續運用所有工具，確保經濟盡可能強勁復蘇，並限制對經濟的持久破壞。



姆欽相信美國經濟正康復，形容目前的復蘇過程，是歷來任何危機中最快，相信第三季經濟會大幅增長；他又指準備就推出進一步紓困措施，與國會恢復磋商，包括願意就協助中小企的薪資保障計劃單獨立法，並會有更針對性的援助，例如支援受疫情最嚴重影響的餐飲及旅遊業。



歐洲股市個別發展。石油及天然氣股表現佳，升約1.7%。英國富時100指數收報5829.46點，升25點。德國DAX指數收報 12594.39點，升51點。法國CAC指數收報4772.84點，跌19點。



油價反彈，紐約期油升近1%。於紐約商品交易所，10月份紐約期油接近收市時報39.67美一桶，升36美仙，升幅0.92%。



約翰霍普金斯大學統計數據顯示，美國周一新增5.2萬宗新冠肺炎確診病例，累計確診數目達686萬宗，累計死亡20萬宗，累計感染和死亡數目皆為全球最高。



英收緊防疫措施



另外，英國首相約翰遜表示，英國正處於「危險的轉折點」，必須立刻採取行動，杜絕病毒持續傳播。英國將實拖為期6個月的封鎖措施，他呼籲人民盡可能在家工作，同時要求酒吧和餐廳必須在晚上10時前關閉。的士、餐飲和零售業者及消費者務必佩戴口罩，否則將罰款，10月起的商業活動恢復計劃也暫時停止。



另一方面，飽受壞消息纏身的滙豐控股（005）股價不斷尋底，繼續逼近海嘯供股價，昨日低見28.3元，收報28.7元，跌2.05%，市值跌穿6000億元。據外電報道，滙控發內部通知，要求員工停止在集團所有社交媒體上發佈訊息，以免引來負評。



滙控股價昨開市便瞬即再跌3.4%，至28.3元全日低位，收市跌幅稍為收窄，惟市值跌至5938.69億元。倫敦股價亦曾低見28.3元，後回升至291.4便士（約28.9港元）。



滙控逼近海嘯供股價



英倫銀行副行長Sam Woods表示，英國銀行業必須將打擊洗錢列為首要事項，否則將面臨嚴厲的罰款。此前，外媒引述來自美國財政部外洩機密文件指，滙控及渣打（2888）等多間國際銀行涉嫌協助洗錢。