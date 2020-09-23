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黃金周澳門酒店遇冷風

2020-09-23 列印
　　於疫情衝擊下，澳門旅遊業仍未見起色。據澳門媒體引述旅行社表示，即使當地五星級酒店房價按年減價逾八成，至一晚800多澳門元，但下月「十一黃金周」長假期的訂房情況仍未如理想，冀全國重啟自由行簽註申請後，能為旅行社帶來好消息。

　　據報道指出，當地旅行社透露，至今仍未有內地旅客查詢有關「十一黃金周」的訂房事宜，而當地五星級酒店房價，已經由去年的4000至5000澳門元，大幅下降至今年的800多澳門元，按年大跌約八成。

　　旅行社表示，目前只能寄望全國重啟自由行簽註申請後，能為旅行社帶來生機。

　　有旅行社職員指出，由於今年黃金周與中秋節假期相撞，中國人傳統均都會留在家中過節，相信內地旅客未必會到澳門旅遊。
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