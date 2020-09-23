樂享互動超購1632倍 暗盤散水僅升0.7%

新股現散水潮，繼福祿控股（2101）後，認購逾1600倍的樂享互動（6988）亦慘遭「滑鐵盧」，在三個暗盤交易場中均曾破底，3間暗盤交易場最終收盤兩微升一跌。有分析指，新股熱潮臨近「爆煲」，資金散水速度或愈來愈快。



若以耀才暗盤表現為例，最終收盤報2.9元，升0.69%，不計手續費及佣金，每手1000股帳面盈利20元，雖然最終險守招股價。但扣除港交所、證監會等交易徵費後，「一手黨」仍要倒蝕9元。頂頭槌飛的大戶更「慘」，若以借足九成孖展，2.7厘孖展息率計算，每張認購申請僅獲配2萬股，帳面獲利400元，惟扣除孖展利息以及認購費用後，每張認購申請要倒蝕41258元。



一手中籤率僅10%



雖然樂享認購熱度頗高，但昨日在多個暗盤交易場均曾跌穿招股價，在輝立及耀才交易場中，有不少多於2萬股的沽出定單，而公開認購中頂頭槌飛最多僅獲配2萬股，意味不少透過國際配售認購的機構投資者亦在暗盤離場。



致富證券董事及證券業務主管郭家安分析，福祿控股以及樂享互動表現，顯示新股熱潮接近水尾，基本面一般公司難靠資金炒作推升股價。



香港財富聚資產管理執行董事黎榮泰表示，臨近美國大選，港股市場前景不明朗，不少新股或考慮在美國大選前搶閘上市免生變數，由於新股數目頗多，資金傾向在熱潮下迅速「散貨」，以部署接下來招股的新股，導致認購熱度頗高的新股，表現反而差勁，未來即將上市的熱門新股，亦會面臨同樣情況。



樂享互動昨日公佈配售價及配發結果，該股最終以招股價區間中上2.88元定價，香港公開發售部份合共獲得逾36.72萬份認購申請，超額認購近1632倍，股份重新回撥後，公開發售部份合共佔全球發售股份的一半。



但一手中籤率僅10%，抽200手穩中一手，每張頂頭槌飛亦僅獲配20手，國際配售部份亦獲得24倍超額認購。



