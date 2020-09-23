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歐美疫情惡化 恒指續挫233點

2020-09-23 列印
　　滙控（005）繼續尋底，加上市場憂慮歐美疫情惡化，恒指昨日繼續向下，盤中曾插275點，最後收報23716點，下滑233點，兩日累瀉738點，大市成交金額縮減至1060億元。

　　藍籌濠賭股有份推低大市，銀娛（027）及金沙（1928）分別下挫3.27%和2.54%。部份科技股回勇，擬分拆子企京東健康來港上市的京東（9618）走高0.98%，收報290元；阿里巴巴（9988）升1.07%，收報264.8元。但騰訊（700）連跌四日，下滑0.97%，收報511.5元。

　　耀才證券研究部總監植耀輝對後市看法偏淡，認為恒指跌穿100天線數日，相信後市仍有下跌空間，可能下試23000點支持。

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