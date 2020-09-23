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華住遭狙擊 首掛仍升4.7%

2020-09-23 列印
　　經營內地酒店的中概股華住集團（1179）掛牌之日，獲沽空機構博力達思（Bonitas）出報告「贈興」，指控其秘密持有大量「帳外酒店」隱瞞支出，並虛報20億元人民幣固定資產，從而誇大利潤，華住反駁稱有關指控缺乏依據。狙擊事件未影響華住股價，昨日首掛升4.7%，報311元，一手帳面賺700元。

　　華住昨日開市前表示，沽空報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對業務和運營的誤導性結論，該公司強調，致力於保持最高標準公司治理，並按照美國證交會和納斯達克適用規則和條例下，透明和及時披露要求。華住昨日首掛股價靠穩，首日收報311元，升4.7%，較隔晚美股收市價低約0.9%。

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