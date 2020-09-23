ASM曾升15%否認私有 登科創板僅屬傳聞

路透社昨日報道，半導體設備供應商ASM太平洋（522）正與潛在投資者洽談私有化事宜，並計劃在上交所科創板重新上市，以獲得更高估值。消息帶動該公司股價午後一度抽升15%，高見91.85元；全日升約6%，收報84.9元。ASM太平洋昨晚發佈公告否認傳聞，稱無計劃將公司私有化或考慮在其他地方上市。



路透引述消息人士報道，ASM太平洋年內已與多間私募基金及風險投資公司接洽，希望可以幫助為私有化提供資金。同時公司也與數間銀行接觸，探討交易融資事宜。持有ASM太平洋25%股份的母公司ASM國際支持該私有化計劃，但無意出售其所持股份。



ASM太平洋日前市值約為325億元，不考慮交易溢價，若想達成私有化交易，至少要花費248億元。昨日私有化消息一出，帶動ASM太平洋市值單日升約20億元，至347億元。



內地半導體行業大熱，投資者將內地45間上市晶片製造商市盈率推升至逾100倍，令半導體成為股票市場上價格最高板塊。報道指，ASM太平洋計劃私有化後，最終目標是在科創板重新上市，以獲更高估值。



銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，ASM太平洋股價確實被市場略為低估，返科創板上市為合理選擇，因科創板估值高很多，且內地投資者對於半導體板塊較為追捧。但他認為，無必要私有化重新在科創板上市，而可以仿照中芯國際（981）、吉利汽車（175）在科創板二次上市。



專家：股價被市場低估



光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認為，科創板上市的公司估值一般都較港股市場高，ASM太平洋若返科創板上市確實可以提升其估值。至於是否有必要私有化在港股退市，再重返內地科創板上市，他認為，若只是純粹追求高估值，此舉亦可理解，但在港上市可接觸到國際投資者，只在科創板上市則無，且集資亦為人民幣，但最終都是視乎該公司自身考慮。



