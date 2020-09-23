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虛銀Mox兩周獲1.4萬人開戶

2020-09-23 列印
　　渣打牽頭成立的虛擬銀行Mox自9月9日正式開業，初期是以邀請方式讓預先登記客戶開戶。Mox行政總裁顧海（Deniz Guven）昨日表示，截至本周一，該行約有1.4萬個客戶開立戶口，上周平均每分鐘就吸納到1個新客。該行並由昨日起將服務開放予全港市民。

　　談及開戶體驗時，他指，用戶平均開戶所需時間為8分鐘，上周有用戶打破紀錄，只花3分15秒就成功開戶；他又指過去10日，客戶中有逾35%是在下午5時過後至早上9時非正常時間內開戶。另外，Mox於上周新增支援Apple Pay功能，他指，至今僅數日已有超過一半iPhone用戶加設該項功能。



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