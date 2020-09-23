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瑞幸與45企遭罰6100萬

2020-09-23 列印
　　中國市場監管總局昨日對瑞幸及相關涉案公司的不正當競爭行為作出行政處罰，共計45間公司被罰，涉及金額6100萬元人民幣。瑞幸隨後回應，尊重相關處罰規定，並已全面整改。

　　中國市場監管總局發佈，2019年4月至12月期間，瑞幸公司為獲競爭優勢及交易機會，在多間第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本及利潤率等關鍵營銷數據，並於去年8月至今年5月，透過多種渠道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙誤導相關公眾，構成虛假宣傳行為。

　　瑞幸咖啡隨後發聲明表示，公司尊重並堅決執行國家相關部門就此次調查所做出的處罰決定，並就相關問題進行全面整改。

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