中環IFC外望——疫情拖累生意額 奇華：跌三至四成

奇華餅家執行董事黃嘉信在電台節目中指表示，受疫情影響，到8月為止，奇華生意額較去年同期下跌三至四成。



黃嘉信在電台節目中指出，今年公司產品銷情面對很大挑戰，上半年遊客區的生意減少了一半，機場的商舖自3月起已沒有營業。不過，生意額在9月起逐漸回升，希望季尾的銷量與去年相比只會下跌兩成。



他續稱，現在市民購買貨品主要為自用，以本土消費為主，除了中秋節月餅禮盒外，手信、零食和其他禮盒等的銷情大減。目前會專注做本土生意，也考慮在住宅區開新店舖，開拓新客源。公司將推出新電商服務、電話應用程式和月餅送貨服務，並謹慎審視明年的業務發展。



談及美國禁止香港出口到美國的貨品使用「香港製造」標籤， 他指出今年運送月餅到外地，暫未受標籤事件影響，關於未來的安排，仍有待政府和海關指引。



Green Monday完成5.5億融資



研發植物肉的Green Monday完成5.5億港元融資，作為投資界新寵的「未來食物」，由TPG旗下的睿思基金及太古領投，連著名藝人王力宏也是投資者之一！



Green Monday集團創辦人兼行政總裁楊大偉指出，中國的新生產線在短期內可投產，連同拓展在泰國的生產線，料整體產能將能以倍數增長，旗下植物豬肉等產品有望進一步減價。



除TPG睿思基金、太古及王力宏外，CPT資本、富瑞及信和的黃氏家族信託基金，亦有參與今輪融資。楊大偉強調投資者對公司興趣濃厚，融資額較原先預期更多出數成。引入王力宏作為投資者，他指是因大家均有着推廣綠色生活的共同理念。楊大偉認為，內地人在接受新事物速度較預期為快，加上糧食議題正流行，有助推廣植物肉。



高瞻