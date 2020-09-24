Nike季績佳 大市早段曾攀升 經濟放緩 杜指倒跌525點

聯儲局繼續「放鴿」，加上體育用品巨擘Nike業績理想，美股杜指早段升過百點。聯儲局繼續發放鴿派訊息，外電引述聯儲局副主席Richard Clarida表示，在出現至少2%的通脹率之前，聯儲局根本不會考慮調高現時接近零的利率。不過，受到服務業增長步伐減慢，反映經濟動力下降，大市即倒跌。



此外，美國民主共和兩黨解決短期開支爭拗，華府免停擺，加上運動用品製造商Nike季績勝預期，刺激股價漲逾一成。



港股夜期偏軟，中段跌30點，見23670點，低水73點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26763點，跌525點；納斯達克指數收報10632點，跌330點。滙控（005）美國預託證券價格曾見28.54港元，較香港收市價跌0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見509.64港元，較香港收市價跌4.36港元。



美國國會眾議院議長佩洛西指出，共和黨與民主黨就短期開支議案爭拗達成解決方案，避免華府在10月1日停擺。民主黨預期，短期開支議案將於周二較後時間在眾議院表決，通過後再交由參議院表決，順利通過後，總統特朗普簽署，便會成為法例，讓華府維持運作至12月11日。



數據方面，美國7月樓價按月上漲1%，預期為上升0.5%；按年則上升6.5%。美國上周抵押貸款申請指數升6.8%，前一周下跌2.5%。



滙控跌穿「世紀供股價」即彈



慘成中美角力磨心的滙控（005）股價持續受壓，昨日一度跌穿28元的「世紀供股價」，低見27.5元，收市險守28元關，升0.2%報28.75元。滙控早段一度被質穿28元世紀供股價，低見27.5元，再創1995年5月以來新低，但隨即獲資金承托，收市跟隨大升倒升0.2%報28.75元，成交額增至30.83億元。滙控2009年金融海嘯時，以12供5方式向股東「抽水」，每股供股價折算28元，集資約1417億元。



惠譽：將遭美國制裁



滙控遭制裁風險繼續升溫，惠譽報告指出，美國或將在未來數周向國會交代海外金融機構名單，涉及破壞香港自治權的重大交易，相信在中港有龐大業務的非美資銀行最受影響，包括內銀、滙控及渣打（2888）。該機構表示，有關制裁或會令銀行聲譽受損，並增加銀行的信貸風險或限制其業務增長。



近日有傳滙控或遭列入中國《不可靠實體清單》，花旗報告表示，滙控中國的貸款業務佔約4%，亦佔整體收入及稅前盈利分別為6%和13%，即使不受當局強硬針對，亦已令其流失客戶，影響內地業務，在港的內地客戶也會避免使用滙豐交易。



歐洲股市周三收高。旅遊及消閒股明顯反彈。英國富時100指數收報5899.26點，升69點。德國DAX指數收報12642.97點，升48點，法國 CAC指數收報4802.26點，升29點。



金價下挫逾百分之二。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1868.4美元，跌39.2美元，跌幅2.05%。



