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港千萬富翁多達50萬

2020-09-24 列印
　　今年香港樓市及經濟雖面對社會事件等諸多不明朗因素，但香港千萬富翁，繼續大躍進，花旗調查發現，今年擁有千萬元資產的香港富翁達50.4萬人，千萬富翁數目較去年多22%，佔全港人口8.4%。而有逾千萬元流動資產的便有10.6萬人，按年升26%。

  千萬富翁的中位數是1700萬元，按年增70萬元。雖然有近八成千萬富翁看淡未來1年樓市，但花旗香港零售銀行業務主管李貴莊預計，樓價仍有半成上升空間。

　　他指出，千萬富翁人數變動受投資情緒影響，去年底港股走勢良好，但不明朗因素較多，投資者對自身資產價格可能較為悲觀；環球大力救市下，改善投資者信心，受訪者對資產估算較樂觀。大部分千萬富翁均持有股票及人民幣資產，其次是基金、債券及貴金屬等。
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