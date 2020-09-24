東亞放售壽險業務 最少料可套逾40億

東亞銀行(023)完成歷時半年的業務及資產組合全面策略性檢討，昨公佈檢討結果，決定啟動出售旗下東亞人壽保險的流程，以提高該行業務價值，改善財務狀況並使管理團隊專注於中港的銀行核心業務。市傳東亞是項潛在交易可套現5億至6億美元(39億至46.8億港元)。



昨早《彭博》率先於東亞公佈前披露該行擬出售東亞人壽，東亞股價曾彈3.4%，之後倒跌1.3%，低見15.46元，並創6月初以來新低。東亞於中午正式公佈消息後，股價一度大升4.9%至全日高位16.42元，最後收報15.88元，升1.4%。



東亞在公告中指出，作為出售東亞人壽流程的一部份，該行將尋求簽訂長期獨家保險分銷協議，將透過該行分銷平台，為特定保險公司分銷保險產品，從而獲取持續的收入來源。該行已聘請高盛為出售東亞人壽的財務顧問。



此外，為了繼續推動長期股東價值，東亞計劃運用其全面策略性檢討中的關鍵結論，以進一步提高該行業務的價值。該行將專注尋找機會以發展核心業務，包括通過與其內地銀行業務的策略性及協作性夥伴關係。



東亞聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，出售東亞人壽，能讓該行專注於香港和內地的核心銀行業務。同時，東亞人壽日後藉著與該行建立銀行保險業務的夥伴關係，將產生協同效益。



透過精簡業務，將能更有效地落實優先的策略重點，藉此強化該行的核心業務，支持業務增長，並為股東帶來更理想的回報。



股東之一的美資對沖基金Elliott過去幾年經常向東亞施壓，但支持該行是次出售計劃。



Elliott支持出售



《彭博》引述消息人士透露，東亞或通過出售東亞人壽是項潛在交易籌資5億至6億美元資金，而是項潛在出售交易和合作計劃已吸引尋求在區內擴張的其他保險公司的初步興趣。



