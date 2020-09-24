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成都禁融資 和黃澄清已無關

2020-09-24 列印
　　和記黃埔地產（成都）傳因涉及囤地，遭成都地方監管部門設融資禁令。不過，該公司早於今年7月，已被長江實業（1113）轉售予禹洲集團（1628）聯營公司，故該事件實際與長實無關。長實昨日回應指，和黃（成都）現時並非該集團之附屬公司，重申該集團發展項目均嚴格按照國家法規進行，並不存在囤地的情況。禹洲集團回應本報稱，相關文件對收購項目無太大影響，項目正爭取年內進行預售。

　　內媒昨報道，成都高新區財政金融局向區內各金融機構下發通知稱，因和黃（成都）存在捂地行為，要求禁止向和黃（成都）提供新增融資、貸款等。

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