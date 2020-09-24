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營運八年邁收成期 富衛上市料籌234億

2020-09-24 列印
　　電訊盈科（008）主席李澤楷八年前看中保險界發展潛力，收購整合的保險公司富衛集團（FWD），或會在明年到達收成期。據外電報道指，這間李澤楷私人持有的保險公司，最快將於明年在香港上市，預計最多集資30億美元（約234億港元）。

        彭博引述消息人士指，富衛集團目前正在與摩根大通、摩根士丹利、高盛以及滙豐，洽談相關上市事宜。不過目前上市計畫仍然處於初步階段。

　　據彭博數據顯示，若以富衛集團初步集資金額30億美元計算，其將會成為自2015年以來，上市集資規模最大的亞洲保險公司。



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