螞蟻加碼港籌1365億傳無意引基投免波動

「超級獨角獸」螞蟻集團「A+H股」同步上市進入最後倒數。外電報道，螞蟻計劃今日「闖關」進行上市聆訊，在港集資加碼至約175億美元（約1365億港元），以早前螞蟻集團傳A+H集資額提高至350億美元（2730億港元）計，中港上市集資額各佔一半。雖然螞蟻集團集資額勢必再創紀錄，但有傳無意引入基石投資者參與今次招股，以緩和價格波動。



螞蟻於上交所科創板的審核狀態已是「提交註冊」，通常在成功註冊後便可開始招股流程。據外電稱，螞蟻計劃最快於今日赴港交所進行上市聆訊，走完上市最後一道關卡。螞蟻暫定內地國慶假期（10月1日至8日）後建簿，並於10月下旬上市。



外電指，初步評估投資者興趣後，螞蟻擬將A+H上市集資額由原本的300億美元上調至350億美元（約2730億港元），其中在港集資更新至約175億美元，佔A+H上市集資額一半。而最新的集資額消息計，螞蟻將超越沙特阿美256億美元集資額，成為史上最大IPO（首次公開招股）。外電報道，螞蟻將不設基石投資者，傾向於邀請大型投資者參與科創板的IPO，從而緩和價格波動。



螞蟻上市在即，其於科創板50萬元人民幣的門檻，令內地散戶望而卻步。不過，5家內地基金公司易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐同時宣佈，與螞蟻訂立戰略投資者認股協議，將於明日（周五）分別推出5隻以發行價認購螞蟻的基金，每筆最低認購額僅1元人民幣，令內地散戶亦有機會間接參與打新。



據悉，上述5隻基金統一命名為「創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金」，封閉期為18個月，累積募資規模為600億元人民幣。雖然以投資螞蟻為賣點，但該5隻基金均計劃投資最多一成資金在螞蟻新股上，餘下九成資金將投資其他標的。







