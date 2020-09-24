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金發局倡引A股掛鈎產品

2020-09-24 列印
　　金發局建議在「滬深港通」基礎上「更進一步」，在港引入A股結構性產品，並逐步擴展至「滬深港通」南向交易。該局預計，此舉將令「滬深港通」北向交易量上升近5%，惟現有額度仍然充足毋須增加，又相信只會給大市帶來輕微波動。

　　金發局昨日發表的報告，建議首階段將逐步引入與「滬深港通」A股或A股相關指數掛鈎的結構性產品，主要以簡單易明的產品，如窩輪權證為起點。及後待內地監管機構建立信心，可考慮逐步擴展至「滬深港通」南向交易，分階段擴闊合資格內地投資者範圍，由專業投資者開始，後允許零售投資者參與。

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