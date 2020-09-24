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內銀半年少賺9% 首見利潤負增長

2020-09-24 列印
　　羅兵咸永道表示，受疫情拖累，今年上半年52家中國上市銀行實現淨利潤9010.52億元人民幣，按年減少約9%，為史上首次出現整體性負增長；剔除撥備影響，上市銀行利潤上漲6.5%。羅兵咸永道中國內地金融業合夥人張紅蕾表示，銀行業信貸風險的暴露有一定滯後性，再加上環球面臨不確定性，內銀不良貸款及資產質素有上升壓力。

　　張紅蕾續稱，疫情、地緣政治及美國大選等不確定性因素疊加，且中國經濟仍未全面恢復，受疫情影響較大的行業及企業仍面臨較大壓力，還款能力繼續下降，大型內銀下半年仍存在一定違約風險。

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