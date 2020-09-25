失業救濟初領者增4000人 美股大幅波動 杜指升52點

美國股市周四早段先跌後回，杜指早段曾挫226點，反映美國新一輪經濟刺激計劃繼續陷入僵局，投資者對經濟前景感到不明朗；其後隨科技股上漲回穩，一度倒升179點。指和標指亦曾分別升133點和25點。



美國政府周四公佈，截至本月19日止當周，首次申領失業救濟人數達87萬人，按周增加4000人，市場預期為84萬人，數據較市場預期差。截至本月12日的一周，美國續領失業救濟人數1258萬人，按周減少16.7萬人。



美元近期強勢，金價持續下跌，紐約期金昨晚見每盎司1854美元，跌逾13美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26815點，升52點；納斯達克指數收報10672點，升39點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見28.44港元，較香港收市價跌0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見509.82港元，較香港收市價升4.82港元。



金價反彈。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1876.9美元，升8.5美元，升幅0.45%。



油價升近1%。紐約11月交貨的輕質原油期貨價格升38美仙，收報每桶40.31美元。



恒指插431點



港股方面，美國新一輪經濟刺激計劃繼續陷入僵局，隔晚美股捱沽，加上有聯儲局官員警告美國經濟較數據反映更為脆弱，令投資者對經濟前景感到憂慮，港股承接外圍跌勢，由科技股和金融股帶頭領跌，恒生科指下瀉3.35%，收造7054；恒指也曾大降517點，終收造23311，插431點，大市成交額增加至1171億元。



在港上市的科技股慘遭拋售，成為跌市重災區，亦累科指重創急挫逾3%。阿里巴巴(9988)挫2.25%收報261元；美團(3690)插4.56%收報238.6元；小米(1810)下滑4.84%收報19.84元。



藍籌股近乎全線偏軟。金融股有份推低大市，友邦(1299)、工行(1398)與建行(939)分別下降1.67%、2.19%和2.32%；中石化(386)十三日連跌，下降2.22%收造3.09元，累積下挫約12%。