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重組傳求助廣東 恒大澄清屬捏造

2020-09-25 列印
        中國恒大（3333）早於2016年啟動借殼深深房分拆恒大地產回A上市，但重組至今仍未完成。昨日網上流傳恒大上月已向官方發「懇請信」求助，稱若恒大地產重組未能如期完成，或將導致恒大地產現金流斷裂、令204萬業主面臨工程爛尾或無法收樓的風險等。

  不過，恒大昨晚發佈澄清公告稱，網上流傳的相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對公司造成嚴重的商譽損害；公司強烈譴責，已向公安機關報案。

        昨日一份「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」在網絡上流傳，該文件的接收方為廣東省人民政府。文件提及，恒大地產本次重組未如期完成，可能會引發一系列的系統風險，包括公司須在2021年1月底前償還戰略投資者1300億元。
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