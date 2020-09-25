重組傳求助廣東 恒大澄清屬捏造

哈化柏林今夏銳意加強陣容深度，上周德甲首輪即作客4:1大勝雲達不來梅，今晚聯賽回師主場鬥法蘭克福，可望乘勇再下一城。再者，該隊射手盧克巴基奧腳風不俗，右閘比卡歷亦化身帶刀侍衞，攻力無憂勝算高唱入雲，直取主勝。 （香港時間周六凌晨2:30開賽） 今夏，哈化柏林簽入哥倫比亞前鋒祖安哥度巴在內共三名新兵，加上保留大部份主力，令陣容多達二十八人。 升級陣火力猛 強化大軍後，該隊德甲首輪立即展示霸氣，作客擊潰不來梅，當中攻入一球的廿三歲比利時射手盧克巴基奧，保持前仗德國盃首圈作客4:5負布倫瑞克梅開二度的腳風，比卡歷在上述兩仗也各入一球。 有兩人在陣，哈化柏林勢延續各賽事近三次主場對...

2020-09-25