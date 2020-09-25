超購643倍暗盤漲五成 明源雲凍資逾4000億

新股潮經歷大熱倒灶後捲土重來，今天掛牌的內房軟件解決方案供應商明源雲（909）錄得超購643倍，凍資逾4000億元，昨日振奮士氣，最高的輝立暗盤收漲52.4%，中籤者每手帳面袋8650元。



明源雲昨日三大暗盤均有斬獲，其中富途暗盤高開33.3%，收市較定價16.5元大升49.4%，報24.65元；輝立暗盤更高，收漲52.4%報25.15元，每手帳面賺8650元。



該股以上限定價16.5元，一手中籤率10%，抽150手始穩獲一手。公開發售錄得超購643.25倍，凍資4018萬元，凍資額目前排今年第二位，僅次於農夫山泉（9633）。因超購逾74倍，已啟動回撥機制的最大重新分配額，公開發售比例由10%增至37%；國際配售亦錄得超購44倍。



完成招股後該股集資61.7億元，倘超額配股權悉數行使，額外發行15%股份，集資最多71億元。



資金約30%用於未來一至五年進一步升級現有SaaS產品，20%用於加強尖端技術的研發，其餘用作收購、未來一至三年提升雲端ERP解決方案及營銷能力等。



致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，明源雲的暗盤表現反映有機構投資者捧場，為新股市場注入強心針，可緩和日前樂享互動（6988）「散水」的憂慮。他又指樂享暗盤及首掛潛水可能是個別事件，或與分配不勻及一手定價金額較低有關，引大手中籤者拋售股票，「樂享一手得二千幾蚊，其實好難賺，明源雲一手萬幾蚊就易啲。」



郭家安又指出，經樂享一役，相信早前瘋狂的新股反應已稍為降溫，「認購都會熱烈，應該有幾百倍，但唔會之前咁下下都千幾倍」，認為是健康現象。



嘉和次日孖展逾950億



另外，未有盈利的生物科技公司嘉和生物（6998）次日招股反應良好，孖展額增至逾950億元，超購逾331倍，輝立、耀才、富途及信誠分別借出180億、160億、160億及115億元。



