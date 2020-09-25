港上月出口跌2.3%勝預期

本港出口持續疲弱，但稍見好轉，八月出口按年跌2.3%，好過預期，進口則跌5.7%。業界認為，或與美國等地的疫情放寬措施有關，但多國經濟已受創影響需求，前景仍然不明朗。



統計處公布，八月整體出口貨值為3445億元，按年跌2.3%，好過預期的跌3%，按月跌幅亦收窄；惟進口貨值3594億元，跌幅擴大至5.7%。



有形貿易逆差錄得146億元，相等於商品進口貨值的4.1%。出口地中，往德國及美國跌幅最大，分別跌24.2%及14.9%，往中國亦跌1.4%；而進口美國貨也繼續跌29.3%。



