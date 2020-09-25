滙豐B2B平台 「機滙」吸9000戶

滙豐昨正式推出HSBC VisionGo 「滙豐機滙」，一個為中小企及初創企業而設的B2B（企業對企業）數碼共享平台。滙豐指自3月底推出該平台的測試版以來，已錄得逾9000名用戶、約60萬次瀏覽量。



「滙豐機滙」採用Microsoft 的Azure 雲端服務平台，並利用機器學習技術，向用戶推送個人化的專業知識和交流機會。該人工智能平台現增設全新互動功能，促進企業之間對話與協作，同時協助企業適應工作新常態。



透過該平台中小企可以互相關注以獲得最新動態及資訊、向專家和志趣相投的企業直接提問及交流想法。



