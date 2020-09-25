炒股群組騙局唱高散貨 證監籲股民勿輕信「貼士」

網上投資騙局猖獗，證監會指，社交媒體騙局佔正調查的操縱市場個案20%。該會昨推出facebook官方專頁，提醒公眾注意，愈來愈多騙徒利用社交媒體平台「唱高散貨」詐騙投資者，當收到「內幕消息」或「投資貼士」時應保持警惕，特別是有陌生人推介股價或流通量較低的股票，需格外留神。



證監同時刊發最新一期《執法通訊》，拆解這些網上投資騙局的運作方式。證監表示，「唱高散貨」屬於操縱股票市場的手法之一，騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為地推高，然後以高價將股票拋售予其他投資者。而這些騙局通常分三個階段進行：挾倉並推高股價、出貨及拋售。



證監指，在「挾倉推高股價」階段，騙徒通常會揀選一些市值小、市場流通量低，以及股權高度集中的上市公司作為目標，因為這些股票相對較容易被操縱，而且操縱成本亦較低。同時，騙徒會利用多個代名人帳戶買入該公司的大部份股票，即所謂的「挾倉」。一般來說，當騙徒透過挾倉和相關活動積極買入股票時，會帶動股價大幅攀升。



在下一個「出貨」階段，騙徒與同黨串通，在受歡迎的社交媒體平台上，如facebook、WhatsApp及微信等，散布有關該公司的利好，但通常屬虛假及具誤導性的消息，從而將手上的股票沽出。



佔操縱市場個案20%



當中，騙徒以各種方法試圖與投資者建立信任，例如與投資者建立朋友或情侶關係；自稱「投資大師」或「投資導師」；冒認知名的投資顧問及市場評論員等，藉此引誘不虞有詐的投資者買入股票。而股價在這階段可能會上升或相對平穩，情況視乎騙徒的策略而定。



在最後「拋售」階段，騙徒或會拋售餘下的所有股票，引致股價大跌；或者當他們再找不到投資者接貨時，任何不論是由騙徒或其他人作出的進一步股票沽售，都會令股價大跌。而受害者通常事後都無法聯絡騙徒，墮入騙徒串謀設下的圈套。















